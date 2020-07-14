مصائب قوم فوائد.. العراق يحقق اكتفاء ذاتياً بسبب كورونا

2020/07/14 | 10:40

اخبار السعودية )- جلب فيروس كورونا المستجد للعالم مصائب لا تعد ولا تحصى منذ ظهوره قبل أشهر وحتى اليوم، إلا أنه ترك أثراً إيجابياً في بعض الأماكن، كما حصل تماما مع المزارع العراقي أحمد محسن الذي يحمل كيساً يجمع فيه

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