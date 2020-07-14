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الموقف الوبائي اليوم: 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 95 حالة وشفاء 3784 مصاباً


2020/07/14 | 15:51
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة والبيئة اليوم الثلاثاء ( 3784) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   211

بغداد / الكرخ     190

مدينة الطب        19

النجف الأشرف    117

السليمانية            1871 

أربيل                 75                 

كربلاء             108

كركوك              93

ديالى                101

واسط                 104            

البصرة             341

ميسان              91

بابل                   184

الديوانية              82

ذي قار               131

الأنبار                 17           

نينوى               11 

صلاح الدين        38    

 

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم:  2022  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   204

بغداد الكرخ     292   

مدينة الطب      27     

النجف            134

السليمانية       167         

أربيل           70 

دهوك          3                  

كربلاء        129 

كركوك       115   

ديالى          42

واسط         206 

البصرة       153

ميسان         123  

بابل           107 

الديوانية       85   

ذي قار        82

الأنبار          16

المثنى          34 

صلاح الدين      33      

 

 

- الوفيات  95  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     14

بغداد الكرخ        8

مدينة الطب       4

النجف             4

السليمانية        14

كربلاء          7

كركوك         4

ديالى            3 

واسط           1

البصرة         6

ميسان         3

بابل           5

الديوانية       8 

ذي قار        9 

الأنبار          2 

المثنى         1             

صلاح الدين    2  

            

مجموع الشفاء  :  50782

مجموع الإصابات : 81757

الراقدون الكلي:     27630

الراقدون في العناية المركزة: 396

مجموع الوفيات:   3345

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