الموقف الوبائي اليوم: 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 95 حالة وشفاء 3784 مصاباً

2020/07/14 | 15:51

بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة والبيئة اليوم الثلاثاء ( 3784) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 211

بغداد / الكرخ 190

مدينة الطب 19

النجف الأشرف 117

السليمانية 1871

أربيل 75

كربلاء 108

كركوك 93

ديالى 101

واسط 104

البصرة 341

ميسان 91

بابل 184

الديوانية 82

ذي قار 131

الأنبار 17

نينوى 11

صلاح الدين 38

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 2022 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 204

بغداد الكرخ 292

مدينة الطب 27

النجف 134

السليمانية 167

أربيل 70

دهوك 3

كربلاء 129

كركوك 115

ديالى 42

واسط 206

البصرة 153

ميسان 123

بابل 107

الديوانية 85

ذي قار 82

الأنبار 16

المثنى 34

صلاح الدين 33

- الوفيات 95 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 14

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 4

النجف 4

السليمانية 14

كربلاء 7

كركوك 4

ديالى 3

واسط 1

البصرة 6

ميسان 3

بابل 5

الديوانية 8

ذي قار 9

الأنبار 2

المثنى 1

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 50782

مجموع الإصابات : 81757

الراقدون الكلي: 27630

الراقدون في العناية المركزة: 396

مجموع الوفيات: 3345

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