الموقف الوبائي اليوم: 2022 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 95 حالة وشفاء 3784 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة والبيئة اليوم الثلاثاء ( 3784) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 211
بغداد / الكرخ 190
مدينة الطب 19
النجف الأشرف 117
السليمانية 1871
أربيل 75
كربلاء 108
كركوك 93
ديالى 101
واسط 104
البصرة 341
ميسان 91
بابل 184
الديوانية 82
ذي قار 131
الأنبار 17
نينوى 11
صلاح الدين 38
- الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 2022 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 204
بغداد الكرخ 292
مدينة الطب 27
النجف 134
السليمانية 167
أربيل 70
دهوك 3
كربلاء 129
كركوك 115
ديالى 42
واسط 206
البصرة 153
ميسان 123
بابل 107
الديوانية 85
ذي قار 82
الأنبار 16
المثنى 34
صلاح الدين 33
- الوفيات 95 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 14
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 4
النجف 4
السليمانية 14
كربلاء 7
كركوك 4
ديالى 3
واسط 1
البصرة 6
ميسان 3
بابل 5
الديوانية 8
ذي قار 9
الأنبار 2
المثنى 1
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 50782
مجموع الإصابات : 81757
الراقدون الكلي: 27630
الراقدون في العناية المركزة: 396
مجموع الوفيات: 3345
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