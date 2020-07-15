الكاظمي من كربلاء: لدينا خطة للإصلاح المالي والاقتصادي

2020/07/15 | 05:36

بغداد / الصباح كربلاء/ علي لفته

كشف رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته محافظة كربلاء، أمس الثلاثاء، عن إعداد حكومته «ورقة إصلاحات اقتصادية ومالية مرتقبة تتضمن محاور عدة»، متعهداً بتفعيل القطاع الخاص ودعمه وتوفير جميع مستلزمات نجاحه، ليكون محركا أساسيا لعجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، في حين افتتح عدداً من المشاريع من بينها مستشفى الامام الحسن (ع) لمواجهة جائحة كورونا، ومشروع دوّار الإمام الحسين (ع)، لفكّ الاختناقات المرورية أثناء المناسبات الدينية.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، تلقته «الصباح»، بأن الكاظمي عقد، حال وصوله المحافظة، اجتماعا مع محافظ كربلاء، نصيف الخطابي وعدد من القيادات الأمنية في المحافظة.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، مستشفى الإمام الحسن عليه السلام، الذي يتسع لأربعمائة واثنين وتسعين سريرا، وهو من المشاريع الصحية المهمة، مؤكداً أن افتتاح المستشفى ذو أهمية كبيرة في ظل أزمة جائحة كورونا وزيادة نسبة الإصابات بها، وهو بمثابة بداية لتنفيذ الوعود التي قطعناها أمام أبناء شعبنا في تقديم أفضل الخدمات.

كما افتتح الكاظمي مشروع دوّار الإمام الحسين عليه السلام، الذي سيسهم في فك الاختناقات المرورية التي يشهدها مركز المحافظة أثناء المناسبات الدينية.

وأكد الكاظمي أن تجارب السنوات السابقة أثبتت فشل الاعتماد الكلي على النفط، الذي أوقع الدولة في إحراجات، وقد أعدّت الحكومة ورقة بيضاء لإصلاحات اقتصادية ومالية مرتقبة، تتضمن محاور عدة، يأتي في مقدمتها تفعيل القطاع الخاص ودعمه وتوفير جميع مستلزمات نجاحه، ليكون محركاً أساسياً لعجلة الاقتصاد العراقي، ومساهماً فعّالا في توفير فرص العمل للشباب.

من جهته، لفت محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي، في حديث لـ«الصباح»، إلى انه ناقش، خلال لقائه رئيس الوزراء في مكتبه، عدداً من الملفات المهمة الخاصة بالمحافظة، منها حصة كربلاء من الطاقة الكهربائية، وانجاز المشاريع الخدمية، ومعالجة موضوع المبازل ومشاريع المدارس، فضلا عن عدد من الملفات الخاصة بالمحافظة كالطرق الحولية وغيرها من المشاريع الستراتيجية المهمة.

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