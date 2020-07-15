2020/07/15 | 05:36

بغداد / حازم محمد حبيب

أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ان الوزارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية في العمل على إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال توفير المنتجات الزراعية لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منها الى خارج البلاد, مبيناً ان تعظيم إيرادات الدولة عن طريق القطاع الزراعي والمحافظة على العملة الصعبة وعدم مغادرتها الى خارج البلاد وتشجيع ودعم الصناعات الزراعية التحويلية والتصدير؛ هي من أولى خطوات وتوجهات الوزارة والحكومة الاتحادية، موضحاً ان دول الخليج العربي هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا الزراعية من البلدان الأخرى.وقال الوزير الخفاجي في حديث خاص لـ «الصباح»: إن «دول الخليج العربي هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا الزراعية من البلدان الأخرى، لكون المحاصيل الزراعية ستبقى طازجة, فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل، والرغبة بشراء المحاصيل العراقية النباتية والمنتجات الحيوانية لكونها مميزة», مشيراً إلى أن «أحد أهم الأهداف الأساسية للوزارة هو تشجيع القطاع الخاص على تسويق المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الاسواق العربية, فضلاً عن ايقاف استيراد المحاصيل والمنتجات الغذائية كالبيض ولحوم الدواجن، وكذلك بإمكانها التشجيع على تصنيع المنتجات الزراعية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة لـ « الصباح »: دول الخليج الأقرب لاستيراد منتجاتنا) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة لـ « الصباح »: دول الخليج الأقرب لاستيراد منتجاتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).