نائب لـ { الصباح »: لجنة التحقيق البرلمانية تزور وزارة الكهرباء اليوم

2020/07/15 | 05:36

بغداد/ شيماء رشيد

تبدأ اللجنة التي شكّلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ويترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، للتحقيق بشأن عقود الكهرباء أعمالها، اليوم الاربعاء، بزيارة وزارة الكهرباء للاطلاع ميدانيا على جميع العقود المبرمة والمتوقفة منذ 17 عاما، بتعاون السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، لإنهاء هذا الملف الذي ارهق المواطن والحكومة معا، واستنزف أموالا طائلة من دون أن تكون هناك خدمات في المقابل.وأكد عضو اللجنة، مضر الازيرجاوي، جدية اللجنة بمتابعة ملفات الكهرباء منذ 2003 والى يومنا، وإحالة المتورطين بالفساد في عقود الوزارة للنزاهة، مبيناً أن الواجب الرئيس للجنة هو تشخيص الخلل في ملفات عقود الطاقة وتقديم المتورطين الى الجهات المعنية.وقال الازيرجاوي، في حديث لـ«الصباح»: إن اللجنة التي تشكلت من رؤساء اللجان وبعض الهيئات المستقلة، تنفرد بأنها الوحيدة في جميع دورات مجلس النواب التي تتصف بهذا المستوى والهمة، بل تعد من اللجان التحقيقية التاريخية للبرلمان، لأنها الوحيدة التي شخصت حالة معينة، وهي مشكلة الكهرباء، وتريد أن تقف على أسباب هذه المشكلة التي لم تحل منذ 17 عاما.



وسبق لرئيس لجنة الطاقة والنفط النيابية هيبت الحلبوسي، أن أعلن، في العام الماضي، فتح تحقيق في 20 عقدا أبرمتها وزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية.

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