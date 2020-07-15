الكاظمي يضبط حدود العراق.. عين على منافذ إيران

2020/07/15 | 09:53

اخبار السعودية )- بعد انطلاق العملية العسكرية لضبط الحدود الإيرانية العراقية والسيطرة على منفذين، قبل أيام قليلة، يبدو أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مصمم على ضبط كافة المنافذ الحدودية التي يعتبرها العديد من

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