قائد الشرطة الاتحادية لـ {الصباح}: العمليات العسكرية حققت إنجازات كبيرة

2020/07/16 | 05:15

بغداد/ حازم محمد حبيب

أكد قائد الشرطة الاتحادية، الفريق جعفر البطاط، ان العمليات العسكرية لمطاردة فلول داعش الارهابية حققت انجازات كبيرة وواسعة ونتائج مهمة في مراحلها الأربع، مبينا ان العملية تتميز بمشاركة قوات نخبة من جميع الصنوف والتشكيلات العسكرية .

وقال البطاط في تصريح خاص لـ«الصباح» ان عمليات ابطال العراق الاولى والثانية والثالثة والرابعة، تمكنت من تحقيق اهدافها العسكرية ونجحت في تحقيق نتائج مهمة في ملاحقة وتدمير اوكار عصابات داعش الارهابي وقتل عناصره وتجفيف منابع الارهاب في محاور متعددة».

واضاف، ان محاور القتال في الصفحات الأربع متعددة، واشتركت فيها قوات من الشرطة الاتحادية والجيش العراقي ومكافحة الارهاب والحشد الشعبي وطيران الجيش والقوة الجوية العراقية، ولم تترك لفلول عصابات داعش الارهابية اماكن آمنة، يمكن ان تتخذها ملاذا لها وتمكنها من القيام بأعمال ارهابية لاستهداف المناطق وتنفيذ مخططاتها الاجرامية.

ولفت الفريق البطاط، الى ان الشرطة الاتحادية متواجدة في كركوك وصلاح الدين، وكذلك في بغداد، لحفظ الأمن ولملاحقة العناصر الإرهابية، والمساهمة في تطبيق القانون في تلك المناطق، الى جانب القوات الأمنية والعسكرية الأخرى، فضلا عن متابعة ومطاردة عناصر داعش الإرهابية في العراق، وكذلك المساهمة في عودة الاسر النازحة الى تلك المناطق، وفرض سلطة الدولة والقانون وحفظ النظام في تلك المحافظات، والحفاظ على المكتسبات الامنية من خلال تدمير وتفكيك الخلايا الارهابية لداعش والبنى التحتية للتنظيم الارهابي.

وبشأن تسليح قوات الشرطة الاتحادية، بين الفريق البطاط ان الشرطة الاتحادية مدربة ومجهزة بأحدث وأفضل التقنيات والإمكانيات العسكرية الحديثة والمتطورة، وبشكل يمكنها من اداء المهمات القتالية الكبيرة الموكلة اليها في محاربة وملاحقة التنظيمات الإرهابية، وهي في تقدم وتتطور مستمر وتفوق مثيلاتها من قوات الشرطة الاتحادية في بلدان العالم، وتمثل القوة الكبرى الثانية في العراق.

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