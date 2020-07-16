وزير العمل لـ {الصباح}: مساع لشمول النازحين بقروض البنك الدولي

2020/07/16 | 05:15

بغداد / اسراء السامرائي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مساعيها لشمول العاطلين من النازحين بقروض البنك الدولي، مؤكدة تنسيقها مع منظمات دولية لمواجهة الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا.

وقال وزير العمل عادل الركابي في حديث خاص لـ«الصباح»: ان وزارته تتجه الى دعم العاطلين من النازحين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتخصيص جزء من مبلغ قرض البنك الدولي لهذه الشريحة التي عانت كثيراً، إسهاما بالجهود المبذولة على جميع الصعد لدعمهم وتشجيع عودتهم الى مناطق سكنهم الاصلية بدعمهم اقتصادياً.

وافصح عن انه سيتم تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع وزارته لمنح هذه المبالغ وفق قاعدة بيانات دقيقة للاسر النازحة، لاسيما ان وزارته لديها رؤية وخطط جديدة لادارة الازمة التي تمر بها الفئات المستفيدة.

واشار الركابي الى تنسيق وزارته مع المنظمات الدولية كاليونيسيف والاغذية العالمي والعمل الدولية، للتعاون من اجل تنفيذ برامج ومشاريع لمواجهة الازمة الاقتصادية وجائحة كورونا وتأثيرها في حياة العاطلين واصحاب الكسب اليومي.

واكد اجراء دراسة عاجلة بشأن تأثير جائحة كورونا بين العاملين بشركات القطاع الخاص، لتطوير عمليات الدعم لهذه الشريحة والقطاعات التي تعد من القطاعات الحيوية لما تستقطبه من اعداد كبيرة من العمال فضلا عن انشاء صندوق لدعمهم بالتنسيق مع جهات دولية. ونوه بضرورة العمل على تحديث نظام تفتيش العمل، وتطويره الى نظام تفتيش الكتروني، لرفع مستوى وعي الشركاء الاجتماعيين حول تفتيش العمل والسلامة المهنية للنهوض بهذه الشريحة وتطويرها مهنياً واجتماعياً.

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