الرئاسة العراقية: نتطلع لموقف دولي داعم لحماية سيادة أراضينا

2020/07/16 | 18:26

اخبار السعودية )- قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، نقلاً عن رئيس الجمهورية، برهم صالح، إن العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وأراضيه.وشدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي للدولة العراقية المقتدرة ذات

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