برهم صالح: نتطلع لموقف دولي داعم لحماية سيادة أراضينا

2020/07/16 | 20:59

اخبار السعودية )- قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، نقلاً عن رئيس الجمهورية، برهم صالح، إن العراق يتطلع إلى موقف دولي داعم لحماية سيادته وأراضيه.وشدد برهم صالح خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف

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