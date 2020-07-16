2020/07/16 | 23:24

بغداد/ الصباح

في إطار سعي الحكومة لتخفيف القيود المفروضة على المواطنين، بما يسمح بقضاء مصالحهم ومزاولة أعمالهم، وفق الإجراءات الوقائية المعلنة، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها الذي عقد، اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مايلي:

أولاً/ تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي، من الساعة التاسعة مساءً الى الساعة الخامسة صباحاً، مع شمول أيام (الخميس والجمعة والسبت) بالحظر التام الكلي، على أن يتم إعادة النظر في رفع الحظر كلياً، بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

ثانياً/ التشديد على تطبيق الإجراءات الصحية الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لاسيما فيما يتعلق بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي والاجتماعي، في داخل المحال التجارية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وحجز عجلات المخالفين في حال تكرار المخالفة.

ثالثا/ التأكيد على الأجهزة الأمنية بمنع التجمعات بأشكالها كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا تقرر تقليص ساعات حظر التجوال ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا تقرر تقليص ساعات حظر التجوال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).