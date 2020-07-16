اللجنة العليا تقرر استئناف الرحلات الجوية ابتداءً من 23 من تموز الحالي

2020/07/16 | 23:57

بغداد/ الصباح

بغية عودة الأنشطة الحيوية في المطارات العراقية، وفق الضوابط الاحترازية الوقائية والصحية المعتمدة لمواجهة جائحة كورونا، وتوفير السفر الآمن للمواطنين، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الموافقة على فتح المطارات بدءاً من تأريخ 23/7/2020، بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة، والتي تضمن سلامة المسافرين في المطارات من قبل الفريق المؤلف لهذا الغرض، وبما يتناسب مع الإرشادات التي أصدرتها المنظمة الدولية للطيران المدني (ACAO)، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية

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