اللجنة العليا تقرر فتح منافذ المنذرية وسفوان والشيب أمام البضائع والسلع فقط

2020/07/16 | 23:57

بغداد/ الصباح

بهدف تسهيل دخول السلع والبضائع، وتنشيط التبادل التجاري، وفق الإجراءات الاحترازية الصحية المعلن عنها، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها الذي عقدته، اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مايلي:

أولا.



الموافقة على فتح منفذ (المنذرية الحدودي ومنفذ سفوان الحدودي ومنفذ الشيب الحدودي)، بعد تأريخ 23/7/2020، على أن تقوم دوائر الصحة في محافظات ديالى، والبصرة، وميسان، بتوفير المتطلبات الصحية اللازمة لعملية التبادل التجاري، دون السماح بدخول الأشخاص براً لأي سبب كان، باستثناء البضائع والسلع الواردة للمنافذ البرية.

ثانيا.



الموافقة على تسهيل دخول المواد والأجهزة والمستلزمات الطبية، المبينة تفاصيلها في كتاب هيئة الحشد الشعبي، المرقم بالعدد 26 والمؤرخ في 5/7/2020، من خلال منفذ الشلامجة الحدودي.

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