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الموقف الوبائي اليوم: 2023 إصابة جديدة ووفاة 94 حالة وشفاء 2179 مصاباً


2020/07/17 | 17:00
(اخبار السعودية)-

 بغداد/ الصباح 

 

سجلت  وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة ( 2179) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   219

بغداد / الكرخ     246

مدينة الطب        184

النجف الأشرف    74

السليمانية            51 

أربيل                 52 

دهوك               15                 

كربلاء             89

كركوك              71

ديالى                130 

واسط              112           

البصرة            135 

ميسان              102

بابل                 68  

الديوانية            149  

ذي قار             252  

الأنبار               9  

المثنى            90            

نينوى               18 

صلاح الدين        113    

 

الإصابات الجديدة لهذا اليوم:  2023  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   212

بغداد الكرخ     243   

مدينة الطب      66     

النجف            47

السليمانية       121         

أربيل           24 

دهوك          6                  

كربلاء        141 

كركوك       82   

ديالى          84

واسط         154 

البصرة       202

ميسان          65 

بابل           200 

الديوانية       97   

ذي قار        51

الأنبار          12

المثنى          57 

نينوى          18 

صلاح الدين      141     

 

 

الوفيات  94  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     15

بغداد الكرخ        14

مدينة الطب       1

النجف             7

السليمانية        7

   أربيل         4                  

كربلاء          2

كركوك         4

ديالى            1 

واسط           5

البصرة        5 

ميسان         3

بابل           10

الديوانية       6 

ذي قار        6             

المثنى         1 

نينوى          1

صلاح الدين    2           

مجموع الشفاء  :  56495

مجموع الإصابات :88171

الراقدون الكلي:     28060

الراقدون في العناية المركزة: 385

مجموع الوفيات:   3616

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