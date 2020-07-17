الموقف الوبائي اليوم: 2023 إصابة جديدة ووفاة 94 حالة وشفاء 2179 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة ( 2179) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 219
بغداد / الكرخ 246
مدينة الطب 184
النجف الأشرف 74
السليمانية 51
أربيل 52
دهوك 15
كربلاء 89
كركوك 71
ديالى 130
واسط 112
البصرة 135
ميسان 102
بابل 68
الديوانية 149
ذي قار 252
الأنبار 9
المثنى 90
نينوى 18
صلاح الدين 113
الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 2023 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 212
بغداد الكرخ 243
مدينة الطب 66
النجف 47
السليمانية 121
أربيل 24
دهوك 6
كربلاء 141
كركوك 82
ديالى 84
واسط 154
البصرة 202
ميسان 65
بابل 200
الديوانية 97
ذي قار 51
الأنبار 12
المثنى 57
نينوى 18
صلاح الدين 141
الوفيات 94 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 15
بغداد الكرخ 14
مدينة الطب 1
النجف 7
السليمانية 7
أربيل 4
كربلاء 2
كركوك 4
ديالى 1
واسط 5
البصرة 5
ميسان 3
بابل 10
الديوانية 6
ذي قار 6
المثنى 1
نينوى 1
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 56495
مجموع الإصابات :88171
الراقدون الكلي: 28060
الراقدون في العناية المركزة: 385
مجموع الوفيات: 3616
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