الموقف الوبائي اليوم: 2023 إصابة جديدة ووفاة 94 حالة وشفاء 2179 مصاباً

2020/07/17 | 17:00

بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة والبيئة اليوم الجمعة ( 2179) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 219

بغداد / الكرخ 246

مدينة الطب 184

النجف الأشرف 74

السليمانية 51

أربيل 52

دهوك 15

كربلاء 89

كركوك 71

ديالى 130

واسط 112

البصرة 135

ميسان 102

بابل 68

الديوانية 149

ذي قار 252

الأنبار 9

المثنى 90

نينوى 18

صلاح الدين 113

الإصابات الجديدة لهذا اليوم: 2023 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 212

بغداد الكرخ 243

مدينة الطب 66

النجف 47

السليمانية 121

أربيل 24

دهوك 6

كربلاء 141

كركوك 82

ديالى 84

واسط 154

البصرة 202

ميسان 65

بابل 200

الديوانية 97

ذي قار 51

الأنبار 12

المثنى 57

نينوى 18

صلاح الدين 141

الوفيات 94 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 15

بغداد الكرخ 14

مدينة الطب 1

النجف 7

السليمانية 7

أربيل 4

كربلاء 2

كركوك 4

ديالى 1

واسط 5

البصرة 5

ميسان 3

بابل 10

الديوانية 6

ذي قار 6

المثنى 1

نينوى 1

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 56495

مجموع الإصابات :88171

الراقدون الكلي: 28060

الراقدون في العناية المركزة: 385

مجموع الوفيات: 3616

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