المصادقة على تحديد موعد انطلاق الدوري الكروي (2020 - 2021)

2020/07/18 | 05:06

بغداد / الصباح الرياضي

صادقت الهيئةُ التطبيعية للاتحاد المركزي لكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات بشأن تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الممتاز لموسم (2020 - 2021).

وقال الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية هشام محمد في بيان تلقت "الصباح الرياضي" نسخة منه :"تمت المصادقة بشكل رسمي على توصيات لجنة المسابقات بشأن الموسم الجديد الذي سينطلق بشكل رسمي يوم الأحد الموافق العشرين من أيلول المقبل، بنظام الدوري العام، وبمشاركة عشرين فريقاً".

واضاف الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية انه تم "تشكيل لجنة لتصديق عقود اللاعبين برئاسة د.رافد عبد الأمير، وعضوية شهاب أحمد عضو لجنة المسابقات، وممثل عن الدائرة

القانونية".

ولفت محمد الى انه"سيتم فتح باب الانتقالات الصيفية اعتبارا من اليوم السبت الثامن عشر من تموز الحالي، بينما سيغلق باب الانتقالات حتى انتهاء الدوام من يوم الأحد الموافق السادس من أيلول المقبل، على أن يتم فتح باب الانتقالات الشتوية يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر كانون الثاني لعام 2021، ولغاية السادس عشر من شباط ".

وأوضح "ان قرعة دوري الكرة الممتاز لموسم

2020 /2021، ستقام بالتاسع والعشرين من الشهر المقبل داخل مقر اتحاد الكرة المركزي"، مشيراً الى "ان لجنة المسابقات ستقوم بإصدار لائحة المسابقات الجديدة للدوريات كافة بموعد أقصاه نهاية الشهر الحالي، على أن يتم طبع كراس الموسم الجديد بعد إجراء القرعة بموعد أقصاه أسبوع واحد".

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