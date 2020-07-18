ملعب ذي قار صرح رياضي سيرى النور قريباً

2020/07/18 | 05:06

بغداد / الصباح الرياضي

أكد مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة المهندس نجم عبد الواحد تصاعد نسب الانجاز في مشروع ملعب ذي قار الاولمبي سعة 30 الف متفرج الذي تنفذه شركة سارل اور الفرنسية لحساب وزارة الشباب والرياضة، مشددا على ان متابعة وزير الشباب عدنان درجال وتواصله يوميا مع الملاكات الهندسية للوزارة ووقوفه على اخر المستجدات ذللت الكثير من الصعاب التي تواجه انجاز المشروع الذي يسير على نحوٍ جيد بنسب انجاز متصاعدة بمختلف الاعمال التي تنفذ حاليا.

ووفقا للتقرير المفصل بحجم الاعمال من قبل دائرة المهندس المقيم اوضح عبد الواحد أن العمل مستمر بتسليح سقف القطاع رقم (5) وبلغت نسبة انجاز التسليح 75 بالمئة وقارب العمل على انهاء الحصيرة الاولى وتم تثبيت جميع السقفيات المطلوبة باستخدام جهاز المساحة، وبالوتيرة نفسها يستمر العمل بنصب القوالب للسلالم في القطاعات (6 - 7 - 8) وبعدد (11) سلما لزوايا الملعب المختلفة، واشار التقرير الى ان عملية الاكساء شملت حدل الطبقة الترابية الثالثة للمنطقة الواقعة بالقرب من القطاع رقم (8) للملعب الرئيس، وقشط الطبقة العلوية للتربة بين الاسس في القطاع رقم (6) وحدلها باستخدام الحادلات اليدوية الطن الواحد، وقشط الطبقة العلوية للمناطق حول الفندق وملعب التدريب وملعب الساحة والميدان ورفع الانقاض خارج حدود الموقع، واعرب عن ثقته ووفقا لمستوى العمل والتنفيذ واجراء الاختبارات اللازمة ان يشهد الصرح الرياضي تصاعدا بالنسب ايضا في الايام المقبلة ويكتمل الشكل الهندسي الخرساني له بـمدة

قياسية.

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