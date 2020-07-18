2020/07/18 | 15:33

بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة والبيئة اليوم السبت ( 1997) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 222

بغداد / الكرخ 298

مدينة الطب 179

النجف الأشرف 43

السليمانية 33

أربيل 42

دهوك 12

كربلاء 92

كركوك 94

ديالى 91

واسط 96

البصرة 206

ميسان 102

بابل 167

الديوانية 97

ذي قار 140

الأنبار 6

المثنى 42

نينوى 18

صلاح الدين 17

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 2049 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 263

بغداد الكرخ 144

مدينة الطب 36

النجف 89

السليمانية 108

أربيل 72

دهوك 8

كربلاء 137

كركوك 176

ديالى 99

واسط 167

البصرة 164

ميسان 42

بابل 250

الديوانية 68

ذي قار 56

الأنبار 16

المثنى 66

نينوى 30

صلاح الدين 58

- الوفيات 75 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 13

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 9

أربيل 1

كربلاء 3

كركوك 8

ديالى 1

البصرة 10

ميسان 5

بابل 4

ذي قار 8

المثنى 2

نينوى 2

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء: 58492 ( نسبة الشفاء 64.8 %)

مجموع الإصابات: 90220

الراقدون الكلي: 28037

الراقدون في العناية المركزة: 397

مجموع الوفيات: 3691

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 2049 إصابة جديدة ووفاة 75 حالة وشفاء 1997 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 2049 إصابة جديدة ووفاة 75 حالة وشفاء 1997 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).