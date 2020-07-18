اخبار العراق

الموقف الوبائي اليوم: 2049 إصابة جديدة ووفاة 75 حالة وشفاء 1997 مصاباً


2020/07/18 | 15:33
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت  وزارة الصحة والبيئة  اليوم السبت ( 1997) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   222

بغداد / الكرخ     298

مدينة الطب        179

النجف الأشرف    43

السليمانية            33 

أربيل                 42 

دهوك               12                 

كربلاء             92

كركوك             94 

ديالى               91  

واسط              96           

البصرة            206 

ميسان              102

بابل                 167  

الديوانية            97  

ذي قار             140  

الأنبار               6  

المثنى              42            

نينوى               18 

صلاح الدين        17    

 

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم :  2049  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   263

بغداد الكرخ     144   

مدينة الطب      36     

النجف            89

السليمانية       108         

أربيل           72 

دهوك          8                  

كربلاء        137 

كركوك       176   

ديالى          99

واسط         167 

البصرة       164

ميسان          42 

بابل           250 

الديوانية       68   

ذي قار        56

الأنبار          16

المثنى          66 

نينوى          30 

صلاح الدين      58     

 

 

- الوفيات  75   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     13

بغداد الكرخ        4

مدينة الطب       2

النجف            1 

السليمانية        9

   أربيل         1                  

كربلاء          3

كركوك         8

ديالى            1 

البصرة        10 

ميسان         5

بابل           4 

ذي قار        8             

المثنى         2

نينوى          2

صلاح الدين    2             

  

            

 

مجموع الشفاء:  58492  ( نسبة الشفاء  64.8 %) 

مجموع الإصابات: 90220

الراقدون الكلي:     28037

الراقدون في العناية المركزة: 397

مجموع الوفيات:   3691

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 2049 إصابة جديدة ووفاة 75 حالة وشفاء 1997 مصاباً) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 2049 إصابة جديدة ووفاة 75 حالة وشفاء 1997 مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).

كامل التفاصيل في: الصباح ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا