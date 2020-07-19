منتخباتنا الوطنية تستأنف تدريباتها في العاصمة بغداد

2020/07/19 | 05:15

بغداد / الصباح الرياضي

أعلنت الدائرة الإعلامية في اتحاد الكرة ان منتخباتنا الوطنية، حصلت على الضوء الاخضر من خلية الأزمة الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصحي بغية عودة تدريباتها في ملاعب العاصمة بغداد، تحضيراً للاستحقاقات القارية والعربية المقررة خلال الأشهر المقبلة بعد جهود استثنائية وكبيرة من قبل حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي.

البيان أكد ان " النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، أوعز إلى خلية الأزمة الحكومية بضرورة عودة تدريبات منتخب الشباب في العاصمة بغداد مع تطبيق شروط السلامة للحفاظ على سلامة اللاعبين من أجل التحضير لبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما قبل الدخول في معسكر خارجي خلال الشهر المقبل تحضيراً للبطولة القارية الذي حل في المجموعة القارية الثانية الى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين التي باشرت التحضيرات منذ الشهر الماضي ".

واشار الى ان "منتخبنا الوطني سوف يستأنف تدريباته في بغداد خلال الأيام المقبلة، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين".

بدورها قدمت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم شكرها وتقديرها الكبيرين إلى النائب حسن الكعبي، لجهوده الكبيرة في عودة التدريبات الجماعية للمنتخبات الوطنية خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيعطي دافعاً كبيراً للاعبين والملاك التدريبي قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

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