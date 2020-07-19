2020/07/19 | 05:15

بغداد / الصباح الرياضي

دخل ملعب الميناء الاولمبي سعة 30 الف متفرج في مدينة البصرة مرحلة الانهاءات في الاعمال التكميلية الضرورية، بعد اعادة العمل اليه مرة أخرى، ايذانا بقرب الانتهاء رسميا من ثاني تحفة معمارية رياضية تنجزها وزارة الشباب والرياضة في مدينة البصرة الفيحاء. المكتب الإعلامي في وزارة الشباب والرياضة اكد في بيان اطلعت عليه "الصباح الرياضي " ان من " اهم الاعمال التي نفذت الاسبوع المنصرم الاستمرارية بأعمال الميكانيك والصحيات واكمال نصب الانابيب المطرية بصورة تامة حول الملعب مع البدء باعمال التأسيسات الصحية لمجمع الخدمات والحمامات الخدمية العامة خارج الملعب ودفن المقتربات بالحصى المتدرج وتنفيذ اعمال مد السقالات فوق المدرجات تمهيدا لسحب كابلات الهيكل . وأضاف ان " اعمال الأرضيات قد وصلت الى مراحل متقدمة بعد سد الفرغات بمواد خاصة مع تركيب نموذج البورسلان ميكانيك لواجهة قطاع vip وتصفير الارضيات بصبة سكريد تمهيدا لصبغها بمادة الايبوكسي ، وشهدت بناية التدريب وقاعاتها الداخلية اكمال اعمال الانهاءات ومد انابيب البزل وربطها بالمنهولات الخاصة كما اكملت المختبرات لتجهيز الاصباغ الخاصة بالجدران الداخلية والخارجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملعب الميناء يصل الى مراحله النهائية ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملعب الميناء يصل الى مراحله النهائية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).