ثلاثي منتخب الشباب يمثلون ناديي بغداد والكرخ

2020/07/19 | 05:15

كربلاء / حامد الگرعاوي

جدد لاعب وسط منتخب الشباب منتظر عبد الامير تعاقده على سبيل الاعارة للموسم الثاني على التوالي مع نادي الكرخ الرياضي استعدادا لمنافسات دوري الكرة الممتاز للموسم الجديد.

وقال في تصريح لـ( الصباح الرياضي ) إن " نادي الكرخ يعد من الاندية النموذجية ولديه ملاك تدريبي متميز بقيادة الكابتن كريم سلمان الذي منحني فرصة الظهور في منافسات الدوري الممتاز، إضافة الى أن فلسفة الادارة تعتمد على اللاعبين الشباب الذين أثبتوا كفاءتهم في الموسم الماضي" .

بدوره وقع زميله في المنتخب الحارس أحمد شاكر على كشوفات نادي الكناري أيضا قادما من نادي الجماهير أحد أندية الدرجة الاولى في محافظة كربلاء، في حين تعاقد مهاجم منتخب الشباب وافضل لاعب في بطولة غرب القارة للشباب حسين عبد الله اللاوندي على كشوفات أمانة بغداد لموسمين قادما من نادي القاسم

اللاوندي اكد أن " فريق بغداد من الاندية المؤسساتية الجيدة ويعمل على توفير مستحقات لاعبيه وسأسعى جاهدا لإثبات وجودي في الموسم الجديد بين مهاجمي الدوري ".

يشار الى أن اللاعبين الثلاثة هم من محافظة كربلاء منتظر عبد الامير مثل شباب الجوية ومن ثم انتقل الموسم الماضي الى الكرخ على سبيل الاعارة في حين كان الظهور الاول للمهاجم حسين اللاوندي مع نادي القاسم في دوري الدرجة الاولى واسهم بصعود الفريق الى دوري التأهيل للدرجة الممتازة، بينما كانت بدايات الحارس أحمد شاكر مع فرق الفئات العمرية لنادي الجماهير ومن ثم تمثيل الفريق الاول في دوري الدرجة الاولى ومنه الى منتخب الشباب.

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