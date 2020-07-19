2020/07/19 | 10:52

اخبار السعودية )- مرة جديدة أكد العراق سعيه لحماية السيادة الوطنية وعدم تدخل دول الجوار في شؤونه الداخلية.فخلال لقائه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد، الأحد، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين سعي بلاده لتجنب

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