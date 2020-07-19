العراق لظريف: سيادتنا وأمننا أولاً

2020/07/19 | 15:31

اخبار السعودية )- مرة جديدة أكد العراق سعيه لحماية السيادة الوطنية وعدم تدخل دول الجوار في شؤونه الداخلية، حيث شدد رئيس العراق برهم صالح، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد الأحد، على حاجة

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