خلايا الكاتيوشا تتحرك.. تزامنا مع زيارة ظريف لبغداد

2020/07/19 | 16:33

اخبار السعودية )- عادت "خلايا الكاتيوشا" المجهولة للتحرك مجددا الأحد، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى نظيره العراقي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالإضافة إلى

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