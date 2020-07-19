بسبب المياه.. أصوات عراقية تنادي بمحاسبة تركيا

2020/07/19 | 17:35

اخبار السعودية )- أفادت وسائل إعلام محلية، الأحد، بأن عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية جمال فاخر قد دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تقديم دعوى في الأمم المتحدة ضد تركيا بسبب أفعالها

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