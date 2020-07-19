العراق.. وفاة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد

2020/07/19 | 22:14

اخبار السعودية )- توفي وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم أحمد، الأحد، في سجن الحوت بالناصرية.ووفق وسائل إعلام عراقية، تعرض سلطان هاشم أحمد لأزمة قلبية في سجن الناصرية المركزي (الحوت) مساء الأحد وتم نقله إلى مركز

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