2020/07/19 | 23:47

اخبار السعودية )- تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة العراقية بغداد، وسقوط صاروخ كاتيوشا في ساحة ترابية قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، أكد السفير البريطاني في العراق، ستيفن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا: لعراق قوي يجب وقف دعم الميليشيات) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا: لعراق قوي يجب وقف دعم الميليشيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).