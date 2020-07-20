في أول جولة خارجيَّة.. الكاظمي يزور السعوديَّة اليوم

2020/07/20 | 05:27

بغداد / مهند عبد الوهاب وحازم محمد حبيب

يُجري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، في أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه مهمة رئاسة الحكومة، ووصل إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد، وفد حكومي رفيع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي عبد الامير علاوي لبدء اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي والتمهيد لزيارة الكاظمي، ومن المؤمل أن يجري رئيس مجلس الوزراء بعد زيارة الرياض؛ زيارة أخرى إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وقبل يوم من زيارة الكاظمي الى المملكة العربية، أكد رؤساء الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب، محمد الحلبوسي، خلال استقبالهم، كلا على حدة، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الأحد، أن العراق يسعى الى تأكيد دوره المتوازن والإيجابي في صناعة سلام المنطقة، في حين اعرب المسؤول الايراني، عن رغبة بلاده بتوسيع آفاق التعاون والتنسيق الثنائي، مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين دول المنطقة من أجل دعم الاستقرار ومواصلة مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، في حديث لـ”الصباح”: ان الزيارة التي سيقوم بها اليوم، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الوزاري الى المملكة العربية السعودية ولقاء القادة السعوديين ستكون لها انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتوسيع الاستثمارات السعودية

في العراق.

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