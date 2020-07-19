2020/07/20 | 08:34

اخبار السعودية )- توفي وزير الدفاع العراقي الأسبق، سلطان هاشم أحمد، الأحد، في سجن الحوت بالناصرية جنوب البلاد.ووفق وسائل إعلام عراقية، تعرض سلطان هاشم أحمد لأزمة قلبية في سجن الناصرية المركزي (الحوت) مساء الأحد، وتم

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