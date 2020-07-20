السعودية والعراق يوقعان اتفاقيات ضمن المجلس التنسيقي

2020/07/20 | 14:46

اخبار السعودية )- وقعت السعودية والعراق، اليوم الاثنين، مجموعة من الاتفاقيات ضمن المجلس التنسيقي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).وذكرت الوكالة أن الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس الوزراء علي علاوي، وقع مجموعة

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