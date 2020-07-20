الموقف الوبائي اليوم: 2163 إصابة جديدة ووفاة 88 حالة وشفاء 2308 مصابين

بغداد / الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم الاثنين، شفاء ( 2308) مصابين موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 542
بغداد / الكرخ 310
مدينة الطب 125
النجف الأشرف 126
السليمانية 60
أربيل 63
دهوك 10
كربلاء 86
كركوك 61
ديالى 85
واسط 96
البصرة 109
ميسان 64
بابل 87
الديوانية 119
ذي قار 50
الأنبار 7
المثنى 140
نينوى 22
صلاح الدين 146
الإصابات الجديدة 2163 حالة موزعة وكما يلي:
بغداد الرصافة 331
بغداد الكرخ 414
مدينة الطب 16
النجف 177
السليمانية 117
أربيل 124
دهوك 15
كربلاء 171
كركوك 106
ديالى 65
واسط 44
البصرة 164
ميسان 53
بابل 102
الديوانية 88
ذي قار 37
الأنبار 21
المثنى 78
نينوى 31
صلاح الدين 9
-وفاة 88 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 11
بغداد الكرخ 9
مدينة الطب 4
النجف 4
السليمانية 6
أربيل 4
كربلاء 5
كركوك 11
ديالى 1
واسط 2
البصرة 13
ميسان 3
بابل 4
ذي قار 7
المثنى 1
نينوى 1
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء: 62836 (نسبة الشفاء 66.4 %)
مجموع الإصابات: 94693
الراقدون الكلي: 27988
الراقدون في العناية المركزة: 431
مجموع الوفيات: 3869
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