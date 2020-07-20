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الموقف الوبائي اليوم: 2163 إصابة جديدة ووفاة 88 حالة وشفاء 2308 مصابين


2020/07/20 | 16:45
(اخبار السعودية)-

بغداد / الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الاثنين، شفاء ( 2308) مصابين موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   542

بغداد / الكرخ     310

مدينة الطب        125

النجف الأشرف    126

السليمانية            60 

أربيل               63 

دهوك               10                 

كربلاء             86

كركوك             61 

ديالى               85  

واسط              96           

البصرة            109 

ميسان              64

بابل                 87  

الديوانية            119  

ذي قار             50  

الأنبار               7 

المثنى              140             

نينوى                22

صلاح الدين        146    

 

الإصابات الجديدة 2163 حالة موزعة وكما يلي:

بغداد الرصافة   331

بغداد الكرخ     414   

مدينة الطب      16     

النجف            177

السليمانية       117         

أربيل           124 

دهوك          15                  

كربلاء        171 

كركوك       106   

ديالى          65

واسط         44 

البصرة       164

ميسان          53 

بابل           102 

الديوانية       88   

ذي قار        37

الأنبار          21

المثنى          78

نينوى          31 

صلاح الدين      9     

 

-وفاة  88  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     11

بغداد الكرخ        9

مدينة الطب       4

النجف            4 

السليمانية        6

  أربيل         4                  

كربلاء          5

كركوك         11

ديالى           1 

واسط           2 

البصرة        13 

ميسان         3

بابل           4 

ذي قار        7              

المثنى         1

نينوى           1

صلاح الدين    2             

  

           

مجموع الشفاء:  62836  (نسبة الشفاء  66.4 %) 

مجموع الإصابات: 94693

الراقدون الكلي:     27988

الراقدون في العناية المركزة: 431

مجموع الوفيات:   3869

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