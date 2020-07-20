2020/07/20 | 16:45

بغداد / الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الاثنين، شفاء ( 2308) مصابين موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 542

بغداد / الكرخ 310

مدينة الطب 125

النجف الأشرف 126

السليمانية 60

أربيل 63

دهوك 10

كربلاء 86

كركوك 61

ديالى 85

واسط 96

البصرة 109

ميسان 64

بابل 87

الديوانية 119

ذي قار 50

الأنبار 7

المثنى 140

نينوى 22

صلاح الدين 146

الإصابات الجديدة 2163 حالة موزعة وكما يلي:

بغداد الرصافة 331

بغداد الكرخ 414

مدينة الطب 16

النجف 177

السليمانية 117

أربيل 124

دهوك 15

كربلاء 171

كركوك 106

ديالى 65

واسط 44

البصرة 164

ميسان 53

بابل 102

الديوانية 88

ذي قار 37

الأنبار 21

المثنى 78

نينوى 31

صلاح الدين 9

-وفاة 88 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 11

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 4

النجف 4

السليمانية 6

أربيل 4

كربلاء 5

كركوك 11

ديالى 1

واسط 2

البصرة 13

ميسان 3

بابل 4

ذي قار 7

المثنى 1

نينوى 1

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء: 62836 (نسبة الشفاء 66.4 %)

مجموع الإصابات: 94693

الراقدون الكلي: 27988

الراقدون في العناية المركزة: 431

مجموع الوفيات: 3869

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 2163 إصابة جديدة ووفاة 88 حالة وشفاء 2308 مصابين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 2163 إصابة جديدة ووفاة 88 حالة وشفاء 2308 مصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).