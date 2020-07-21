المسلسل مستمر.. خطف ناشطة ألمانية وسط بغداد

2020/07/21 | 01:34

اخبار السعودية )- يبدو أن مسلسل الاغتيالات وخطف الناشطين في العراق لن يهدأ قريباً.فالجديد اليوم أن مصدراً أمنياً أكد اختطاف مجهولين لناشطة ألمانية، مساء الاثنين، على كورنيش نهر دجلة في وسط بغداد، على بعد أمتار من مركز

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