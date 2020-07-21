وزير الصناعة لـ { الصباح }: خطط استثمارية مع شركات عالمية

2020/07/21 | 04:51

بغداد / حازم محمد حبيب

كشف وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز؛ عن الشروع بإعادة تأهيل 80 مصنعاً كانت متوقفة عن العمل، ضمن خطة الوزارة لتشغيل جميع المصانع المتوقفة عن العمل في المستقبل القريب، مبيناً أن الوزارة تعمل على خلق فرص استثمارية وشراكة حقيقية مع الشركات العالمية والقطاع الخاص للنهوض بالواقع الصناعي

العراقي.

وقال وزير الصناعة في حديث خاص لـ «الصباح»: إن «هناك نحو (80) مصنعا متوقفة حاليا، وجميع هذه المصانع دخلت ضمن خطط الوزارة قصيرة وبعيدة المدى، وستكون هناك متابعات جادة لتأهيل وتشغيل جميع المعامل والمصانع التابعة للوزارة

مستقبلاً».

وبشأن الخطط الستراتيجية للنهوض بالواقع الصناعي العراقي وتمكينه من سد حاجة السوق المحلية، أكد الوزير الخباز، أن «وزارة الصناعة والمعادن تسعى الى انتهاج الخطط والبرامج المدروسة والهادفة لتأهيل المعامل والمصانع والشركات التابعة لها والمنتشرة في عموم المحافظات خلال الفترة المقبلة، لتحسين وتنويع الانتاج المحلي وتطوير العملية الانتاجية، بما يعزز سمعة وقوة المنتجات الوطنية في الاسواق المحلية، ويعيد الثقة الى المؤسسات الحكومية بجودة ومتانة منتجات الوزارة، وسيتم اعتماد عدة مسارات، منها الاستفادة من مبالغ الخطة الاستثمارية الممولة مركزيا في مشاريع التأهيل، وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، والدخول في عقود شراكة واستثمار مع القطاع الخاص الرصين والمتمكن.

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