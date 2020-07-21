2020/07/21 | 10:51

اخبار السعودية )- أطلقت القوات الخاصة البريطانية "حرباً سرية" تستهدف تنظيم "داعش" في العراق، ويقود هذه الحرب قناصة بريطانيون يقومون باصطياد مقاتلي التنظيم الذين يختبئون ويتحصنون في الجبال، فيما يبدو أن هذه الحرب أدت

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