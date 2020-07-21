الكاظمي في إيران.. ويؤكد تصديه لإعادة إحياء الطائفية

2020/07/21 | 13:56

اخبار السعودية )- وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إلى طهران، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم كلاً من وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الأمن القومي، حسب ما أكدته

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