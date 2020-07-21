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الموقف الوبائي اليوم: 2466 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة وشفاء 2114 مصاباً


2020/07/21 | 15:18
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

 

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء المصادف 21 تموز 2020 

 

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ( 2114) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   303

بغداد / الكرخ     376

مدينة الطب        130

النجف الأشرف    249

السليمانية            37 

أربيل               61 

دهوك               8                 

كربلاء             110

كركوك             122 

ديالى               102

واسط              94           

البصرة             98

ميسان              85

بابل                 88  

الديوانية            121  

ذي قار             45  

الأنبار               13 

المثنى              25             

نينوى                12

صلاح الدين        35    

 

- الإصابات الجديدة: 2466 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   356

بغداد الكرخ     320   

مدينة الطب      30     

النجف            283

السليمانية       94         

أربيل           162 

دهوك          2                  

كربلاء        187 

كركوك       129   

ديالى          82

واسط         159 

البصرة       134

ميسان          54 

بابل           126 

الديوانية       43   

ذي قار        57

الأنبار          21

المثنى          104

نينوى          37 

صلاح الدين      86    

 

 

- الوفيات  81  حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     9

بغداد الكرخ        9

مدينة الطب       3

النجف            3 

السليمانية        5

   أربيل         2                  

كربلاء          7

كركوك         7

ديالى           4 

واسط           4 

البصرة         10

ميسان         2

بابل           3 

الديوانية      6

ذي قار        2 

الأنبار         1               

المثنى         2

نينوى           1

صلاح الدين    1             

  

 

مجموع الشفاء:  64950  ( نسبة الشفاء  66.8 %) 

مجموع الإصابات: 97159

الراقدون الكلي:    28259 

الراقدون في العناية المركزة: 428

مجموع الوفيات:   3950

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