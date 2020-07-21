الموقف الوبائي اليوم: 2466 إصابة جديدة ووفاة 81 حالة وشفاء 2114 مصاباً

2020/07/21 | 15:18

بغداد/ الصباح

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الثلاثاء المصادف 21 تموز 2020

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ( 2114) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 303

بغداد / الكرخ 376

مدينة الطب 130

النجف الأشرف 249

السليمانية 37

أربيل 61

دهوك 8

كربلاء 110

كركوك 122

ديالى 102

واسط 94

البصرة 98

ميسان 85

بابل 88

الديوانية 121

ذي قار 45

الأنبار 13

المثنى 25

نينوى 12

صلاح الدين 35

- الإصابات الجديدة: 2466 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 356

بغداد الكرخ 320

مدينة الطب 30

النجف 283

السليمانية 94

أربيل 162

دهوك 2

كربلاء 187

كركوك 129

ديالى 82

واسط 159

البصرة 134

ميسان 54

بابل 126

الديوانية 43

ذي قار 57

الأنبار 21

المثنى 104

نينوى 37

صلاح الدين 86

- الوفيات 81 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 3

النجف 3

السليمانية 5

أربيل 2

كربلاء 7

كركوك 7

ديالى 4

واسط 4

البصرة 10

ميسان 2

بابل 3

الديوانية 6

ذي قار 2

الأنبار 1

المثنى 2

نينوى 1

صلاح الدين 1

مجموع الشفاء: 64950 ( نسبة الشفاء 66.8 %)

مجموع الإصابات: 97159

الراقدون الكلي: 28259

الراقدون في العناية المركزة: 428

مجموع الوفيات: 3950

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