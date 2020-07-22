«الصقــور» تقود حربا سرية شرسة ضد بقايا «داعش»

2020/07/22 | 05:03

بغداد / سعد السماك

تقود خلية الصقور الاستخبارية ومديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية، حربا سرية شرسة في مختلف مناطق البلاد لمواجهة إرهابيي «داعش» المتسربين من الباغوز ومخيم الهول في سوريا، وكشف رأس الخلية «أبو علي البصري» عن أن الزعيم الحالي لتنظيم «داعش» الارهابي أمير محمد سعيد التركماني الملقب بـ(عبد الله قرداش) يسعى لإعادة ترتيب صفوف مجاميعه المهزومة بالتركيز على المحافظات المحررة وأطراف العاصمة بغداد والبصرة وكربلاء، وكذلك في دول المنطقة، ودولياً يحاول أن ينشط في أوروبا وجنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق.

وكشف القائد البصري في حديث خاص لـ «الصباح»، عن «تنفيذ سلسلة عمليات نوعية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة خلال شهري أيار وحزيران الماضيين، أسفرت عن إلقاء القبض على 419 إرهابيا من المطلوبين بارتكاب جرائم إرهابية والانضمام لخلايا داعش بمختلف مناطق البلاد (نينوى، البصرة، بغداد، كركوك، صلاح الدين، الرمادي، أربيل والسليمانية)».وأحصى مدير عام الاستخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية أيضاً، «عمليات أخرى مؤازرة لجهود المديريات المتخصصة بواجبات جنائية ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة».

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