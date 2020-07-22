وزير الصحة لـ { الصباح »: رفعنا السعة السريرية الى 5 آلاف

2020/07/22 | 05:03

بغداد/ حازم محمد حبيب

أفصح وزير الصحة والبيئة حسن التميمي عن رفع السعة السريرية لعلاج المصابين بفيروس كورونا الى ما يقرب من 5000 سرير، وبينما اكد تجهيز المستشفيات بالادوية والبروتوكولات العلاجية، لفت الى ان قرار غلق العيادات جاء للحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ«الصباح»: ان «الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتوفير الادوية الخاصة وضمن البروتوكولات العلاجية المتبعة في علاج المصابين بفيروس كورونا»، موضحا انها «تستخدم بروتوكولًا علاجيًا معتمدًا في جميع دول العالم ومقرا من منظمة الصحة العالمية أسوة بدول العالم من قبل فريق من الخبراء والمستشارين».

وأضاف أن «الوزارة لن تتأخر بإدخال أي علاج جديد يخدم المرضى ويسهم بزيادة معدلات الشفاء، وكذلك توفير أجهزة التنفس الصناعي وزيادة عدد الفحوصات المختبرية، وتجهيز جميع المستشفيات بتلك الأدوية»، مشيراً الى أن وزارته «تمكنت من زيادة السعة السريرية الى ما يقرب من 5000 سرير لعلاج المصابين بالفيروس عبر إنشاء مستشفيات جديدة وأخرى سريعة وواطئة الكلفة».

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