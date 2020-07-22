العراق.. انفجار عبوتين تستهدفان رتلاً عسكرياً في ذي قار

2020/07/22 | 18:16

اخبار السعودية )- استهدف انفجار عبوتين ناسفتين، اليوم الأربعاء، رتلاً عراقياً في محافظة ذي قار، حسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية.وكان الرتل يحمل دعماً لوجستيا للقوات الأميركية على طريق البطحاء ضمن محافظة

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