الموقف الوبائي اليوم: 2706 إصابات جديدة ووفاة 92 حالة وشفاء 2197 مصاباً

2020/07/22 | 18:48

بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ( 2197) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 325

بغداد / الكرخ 255

مدينة الطب 176

النجف الأشرف 142

السليمانية 50

أربيل 61

دهوك 11

كربلاء 108

كركوك 87

ديالى 118

واسط 123

البصرة 121

ميسان 84

بابل 186

الديوانية 77

ذي قار 40

الأنبار 23

نينوى 28

صلاح الدين 182

- الإصابات الجديدة: 2706 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 387

بغداد الكرخ 466

مدينة الطب 112

النجف 64

السليمانية 140

أربيل 98

دهوك 14

كربلاء 185

كركوك 136

ديالى 59

واسط 255

البصرة 230

ميسان 72

بابل 138

الديوانية 86

ذي قار 35

الأنبار 13

المثنى 97

نينوى 39

صلاح الدين 80

- الوفيات 92 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 10

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 3

النجف 4

السليمانية 9

أربيل 4

كربلاء 7

كركوك 6

ديالى 1

واسط 4

البصرة 8

ميسان 3

بابل 10

الديوانية 1

ذي قار 7

الأنبار 1

المثنى 1

نينوى 3

صلاح الدين 2

- مجموع الشفاء: 67147 ( نسبة الشفاء 67.2 %)

مجموع الإصابات: 99865

الراقدون الكلي: 28676

الراقدون في العناية المركزة: 441

مجموع الوفيات: 4042

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