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الموقف الوبائي اليوم: 2706 إصابات جديدة ووفاة 92 حالة وشفاء 2197 مصاباً


2020/07/22 | 18:48
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ( 2197) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   325

بغداد / الكرخ     255

مدينة الطب        176

النجف الأشرف    142

السليمانية            50 

أربيل                61

دهوك                11               

كربلاء             108

كركوك             87 

ديالى               118

واسط              123           

البصرة             121

ميسان              84

بابل                 186  

الديوانية            77  

ذي قار             40  

الأنبار               23              

نينوى                28

صلاح الدين        182    

 

- الإصابات الجديدة: 2706 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   387

بغداد الكرخ     466   

مدينة الطب      112   

النجف            64

السليمانية        140        

أربيل            98

دهوك            14                

كربلاء        185 

كركوك       136   

ديالى          59

واسط         255 

البصرة       230

ميسان          72 

بابل           138 

الديوانية       86   

ذي قار        35

الأنبار          13

المثنى          97

نينوى          39 

صلاح الدين      80    

 

 

- الوفيات  92  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     10

بغداد الكرخ        8

مدينة الطب       3

النجف            4 

السليمانية        9

   أربيل         4                  

كربلاء          7

كركوك         6

ديالى           1 

واسط           4 

البصرة         8

ميسان         3

بابل           10 

الديوانية      1

ذي قار        7 

الأنبار         1               

المثنى         1

نينوى           3

صلاح الدين    2             

  

 

- مجموع الشفاء:  67147  ( نسبة الشفاء  67.2 %) 

مجموع الإصابات: 99865

الراقدون الكلي:    28676 

الراقدون في العناية المركزة: 441

مجموع الوفيات:   4042

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