الكاظمي يختتم زيارته الخارجية الأولى

2020/07/23 | 05:12

بغداد/ الصباح

اختتم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، زيارته الرسمية للجمهورية الإسلامية، على رأس وفد حكومي عراقي، والتي بدأت أمس الأول الثلاثاء، بلقاء رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث معه تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته «الصباح»، «سبل الجهود الثنائية في تجاوز الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، والتحديات التي شكلتها الأزمة الاقتصادية الراهنة، فضلاً عن الجهود الثنائية لتجاوزها بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والإيراني».

وحضر اللقاء الوفد الحكومي العراقي المرافق لرئيس مجلس الوزراء، بينما حضر عن الجانب الإيراني عدد من أعضاء مجلس الشورى الإيراني.

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