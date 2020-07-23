دعوات لتفعيل لجنة التحقيق بعقود النفط

2020/07/23 | 05:12

بغداد / الصباح

دعت لجنتا الطاقة والقانونية النيابيتان، رئاسة مجلس النواب الى تفعيل اللجنة التي شكلت العام الماضي بشأن عقود النفط التي تحتوي على لغط كبير، إذ بينت أن هذه العقود صرفت خلالها مبالغ ضخمة جداً لا تتناسب مع الواقع.



عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، دعا في حديث لـ «الصباح»، الى «تفعيل اللجنة البرلمانية التي شكلت العام الماضي والخاصة بالنفط لمتابعة تحقيقاتها بشأن العقود النفطية»، مبيناً أن «هذه العقود فيها لغط كبير وتحتاج الى تدقيق، لاسيما أن القطاع النفطي أساسي في تمويل

الموازنة».

وأضاف، «ما زلنا نناشد من أجل تشكيل لجنة عليا على غرار لجنة الكهرباء التي تحقق بعقود الكهرباء منذ 2003 والى الآن، وهي لجنة محورية مهمة، ونحن مع تشكيل لجان

كهذه».

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