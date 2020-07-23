حراك العراق يعود واضعاً الكاظمي بين فكي كماشة

2020/07/23 | 11:17

اخبار السعودية )- من المتوقع أن يستأنف المتظاهرون في العراق تجمعاتهم في ساحات الاعتصام قريباً بعد توقف دام لفترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط انتقادات من قبل عدد من الناشطين ممن طالبوا بإعطاء فرصة لحكومة رئيس

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