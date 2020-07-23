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الموقف الوبائي اليوم: 2361 إصابة جديدة ووفاة 80 حالة وشفاء 2258 مصاباً


2020/07/23 | 16:12
(اخبار السعودية)-

بغداد / الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس ( 2258) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   305

بغداد / الكرخ     318

مدينة الطب        128

النجف الأشرف    119

السليمانية            39 

أربيل                96

دهوك                8               

كربلاء             90

كركوك             126

ديالى               75

واسط              193           

البصرة             237

ميسان              86

بابل                 184  

الديوانية            55  

ذي قار             76  

الأنبار               4   

المثنى            71            

نينوى                20

صلاح الدين        28    

 

- الإصابات الجديدة: 2361 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   465

بغداد الكرخ     376   

مدينة الطب      61   

النجف            67

السليمانية        130        

أربيل            69

دهوك            11                

كربلاء        176 

كركوك       132   

ديالى          33

واسط         158 

البصرة       192

ميسان          54

بابل           154 

الديوانية       92   

ذي قار        43

الأنبار          17

المثنى          72

نينوى          28 

صلاح الدين    31    

 

- الوفيات  80  حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     12

بغداد الكرخ        8

مدينة الطب       2

النجف            1 

السليمانية        8

أربيل         4                  

كربلاء          9

كركوك         5 

واسط           2 

البصرة         5

ميسان         2

بابل           2 

الديوانية      8

ذي قار        3 

الأنبار         1               

المثنى         2

نينوى           4

صلاح الدين    2             

  

            

 

مجموع الشفاء  :  69405  ( نسبة الشفاء  68%) 

مجموع الإصابات : 102226

الراقدون الكلي:    28699 

الراقدون في العناية المركزة: 375

مجموع الوفيات:   4122

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