الموقف الوبائي اليوم: 2361 إصابة جديدة ووفاة 80 حالة وشفاء 2258 مصاباً

2020/07/23 | 16:12

بغداد / الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس ( 2258) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 305

بغداد / الكرخ 318

مدينة الطب 128

النجف الأشرف 119

السليمانية 39

أربيل 96

دهوك 8

كربلاء 90

كركوك 126

ديالى 75

واسط 193

البصرة 237

ميسان 86

بابل 184

الديوانية 55

ذي قار 76

الأنبار 4

المثنى 71

نينوى 20

صلاح الدين 28

- الإصابات الجديدة: 2361 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 465

بغداد الكرخ 376

مدينة الطب 61

النجف 67

السليمانية 130

أربيل 69

دهوك 11

كربلاء 176

كركوك 132

ديالى 33

واسط 158

البصرة 192

ميسان 54

بابل 154

الديوانية 92

ذي قار 43

الأنبار 17

المثنى 72

نينوى 28

صلاح الدين 31

- الوفيات 80 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 12

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 2

النجف 1

السليمانية 8

أربيل 4

كربلاء 9

كركوك 5

واسط 2

البصرة 5

ميسان 2

بابل 2

الديوانية 8

ذي قار 3

الأنبار 1

المثنى 2

نينوى 4

صلاح الدين 2

مجموع الشفاء : 69405 ( نسبة الشفاء 68%)

مجموع الإصابات : 102226

الراقدون الكلي: 28699

الراقدون في العناية المركزة: 375

مجموع الوفيات: 4122

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