الموقف الوبائي اليوم: 2361 إصابة جديدة ووفاة 80 حالة وشفاء 2258 مصاباً

بغداد / الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس ( 2258) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 305
بغداد / الكرخ 318
مدينة الطب 128
النجف الأشرف 119
السليمانية 39
أربيل 96
دهوك 8
كربلاء 90
كركوك 126
ديالى 75
واسط 193
البصرة 237
ميسان 86
بابل 184
الديوانية 55
ذي قار 76
الأنبار 4
المثنى 71
نينوى 20
صلاح الدين 28
- الإصابات الجديدة: 2361 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 465
بغداد الكرخ 376
مدينة الطب 61
النجف 67
السليمانية 130
أربيل 69
دهوك 11
كربلاء 176
كركوك 132
ديالى 33
واسط 158
البصرة 192
ميسان 54
بابل 154
الديوانية 92
ذي قار 43
الأنبار 17
المثنى 72
نينوى 28
صلاح الدين 31
- الوفيات 80 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 12
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 2
النجف 1
السليمانية 8
أربيل 4
كربلاء 9
كركوك 5
واسط 2
البصرة 5
ميسان 2
بابل 2
الديوانية 8
ذي قار 3
الأنبار 1
المثنى 2
نينوى 4
صلاح الدين 2
مجموع الشفاء : 69405 ( نسبة الشفاء 68%)
مجموع الإصابات : 102226
الراقدون الكلي: 28699
الراقدون في العناية المركزة: 375
مجموع الوفيات: 4122
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