الكاظمي يؤكد أهمية تنمية التعاون في مجال الاستثمار مع فنلندا

2020/07/23 | 16:12

بغداد/ الصباح

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو.

ونقل هافيستو تحيات رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وترحيبها بالخطوات التي اتخذها الكاظمي، منذ توليه رئاسة الحكومة.

وبيّن هافيستو أن حكومته تنظر بتقدير بالغ الى موقف العراق الواقعي والمتوازن في علاقاته مع جيرانه والمنطقة والعالم، ورغبة فنلندا في بناء أفضل العلاقات مع العراق، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه رحّب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بزيارة وزير الخارجية الفنلندي والوفد المرافق له الى بغداد، وأشاد بمواقف فنلندا الإيجابية الداعمة للعراق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، وبين العراق والاتحاد الاوربي بشكل عام.

وعبّر الكاظمي عن رغبة العراق في الاستفادة من تجربة ودور فنلندا في حل النزاعات الدولية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار، مؤكدا على أهمية تنمية التعاون في مجال الاستثمار وتعزيز دور الشركات الفنلندية العاملة في العراق، وتقديم الإسناد لها.

كما أكد رغبة الحكومة العراقية في استمرار التعاون الأمني مع فنلندا، ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب، مشددا على ضرورة أن يكون دور التحالف الدولي في العراق وفق مبدأ سيادة العراق وأولوياته، وبالشكل الذي يضمن عدم تشكيل داعش لأي تهديد على العراق والمنطقة والعالم.

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