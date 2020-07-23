"صرخات أحلام" تهز نساء الأردن.. "الدم ما بصير شاي"

2020/07/23 | 16:27

اخبار السعودية )- أعادت جريمة قتل الفتاة الأردنية "أحلام" على يد والدها، إلى الواجهة مجدداً المطالب النسوية في الأردن بإعادة النظر في التشريعات والقوانين، والمتعلقة بارتكاب جرائم تنطوي تحت عنوان أو تعريف "جرائم

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