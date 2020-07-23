رغم تجاوزه 100 ألف إصابة بالفيروس.. العراق يفتح أجواءه

2020/07/23 | 17:29

اخبار السعودية )- في حين تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في العراق، الخميس، أكثر من 100 ألف حالة إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من فتح المطارات واستئناف الرحلات.وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي، إن عدد حالات الإصابة كوفيد 19

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