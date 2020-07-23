خافت من مقتل الهاشمي.. خطف ناشطة ألمانية يأهب السلطات

2020/07/23 | 18:00

اخبار السعودية )- منذ أن عاد شبح الاغتيالات والخطف إلى العراق بعد مقتل الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أوائل يوليو/تموز الجاري، عادت معه حالة الاضطراب والخوف للبلاد منذرة بحالات جديدة.فقد بدأ "فريق طوارئ"

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