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خافت من مقتل الهاشمي.. خطف ناشطة ألمانية يأهب السلطات


2020/07/23 | 18:00
(اخبار السعودية)- منذ أن عاد شبح الاغتيالات والخطف إلى العراق بعد مقتل الخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي أوائل يوليو/تموز الجاري، عادت معه حالة الاضطراب والخوف للبلاد منذرة بحالات جديدة.فقد بدأ "فريق طوارئ"

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