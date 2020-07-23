100 ألف إصابة في العراق.. وتحذيرات من كارثة إنسانية

2020/07/23 | 18:31

اخبار السعودية )- بعدما تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في العراق، الخميس، أكثر من 100 ألف حالة، عبرت المفوضية العليا العراقية لحقوق الإنسان على فيسبوك عن قلقها البالغ من تردي الوضع الصحي في المحافظات والمدن العراقية،

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