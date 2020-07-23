الحلبوسي يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف مع العراق لتجاوز أزمته الاقتصادية

2020/07/23 | 18:57

بغداد/ الصباح

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وتعزيز الصداقة والتعاون بين العراق وفنلندا في المجالين الأمني والاقتصادي، وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وناقش اللقاء الجهود المشتركة التي أسهمت في الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، ودور فنلندا في التحالف الدولي، مؤكداً سيادته أهمية مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب والتعاون وفق مبدأ سيادة العراق واستقراره؛ للقضاء على داعش، وإنهاء ملف عودة النازحين إلى ديارهم، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية وقوف المجتمع الدولي مع العراق، لتجاوز أزمته الاقتصادية، داعيا إلى تواصلٍ أكبر بين العراق وفنلندا في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز دور الشركات الفنلندية العاملة في العراق.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الفنلندي عن تطلع بلاده للتعاون مع العراق، وتقديم الدعم في جميع المجالات وفقا للمصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، كما وجَّه دعوة إلى الحلبوسي لزيارة فنلندا.

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