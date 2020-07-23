داعشي أسال دماء بمجزرة سبايكر في قبضة السلطات العراقية

2020/07/23 | 19:33

اخبار السعودية )- ضمن عملية نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في محافظة كركوك بعد تنسيق استخباري ومعلوماتي مشترك مع قسم مكافحة الإرهاب في السليمانية، أعلنت السلطات، الخميس، القبض على عنصرين من إرهابيي تنظيم

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